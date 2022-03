Morador de Campina da Lagoa morre ao capotar carro roubado com 292 quilos de maconha

Um jovem, morador da cidade de Campina da Lagoa, identificado pelas iniciais P. C, morreu após sofrer um acidente depois de fugir de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O detalhe é que o carro que ele dirigia estava com 292 quilos de maconha e era roubado. A situação foi registrada na cidade de Porto Amazonas, região dos Campos Gerais.

Uma equipe da PRF fazia rondas próximo à antiga praça de pedágio na BR277, quando percebeu um veículo Fiat Mobi trafegando em alta velocidade pela via. Ao dar ordem de parada, o motorista do carro fugiu realizando diversas manobras perigosas, transitando na contramão, ultrapassando em curvas.

Após cerca de seis quilômetros de perseguição, o motorista acabou perdendo o controle da direção, capotando, caindo em um barranco, dentro de uma propriedade particular. No interior do veículo, os policiais encontraram 292 quilos de maconha. A droga estava em tabletes enrolados com fitas.

Em decorrência do acidente, o motorista, que é morador de Campina da Lagoa, morreu no local. Já o passageiro, que também é residente no município não se feriu. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Palmeira, assim como o entorpecente.

De acordo com informações do portal “O Regional”, familiares do jovem morto deslocaram a Ponta Grossa, ao Instituto Médico Legal (IML), para onde o corpo foi encaminhado para reconhecimento e liberação do mesmo.

Fonte: Novo Cantu