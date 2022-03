Motorista é preso por dirigir embriagado e sem habilitação na BR 369

Um homem de 44 anos foi preso por dirigir embriagado na BR 369, próximo a cidade Corbélia.

Ele transitava em um Monza pela rodovia, sem habilitação. Após denuncias feitas pelo 191, a Polícia Rodoviária Federal abordou o motorista que apresentava sinais de embriaguez, ele passou por teste do bafômetro que acusou 1,20 mg de álcool por litro de ar expelido.

Homem também estava com um mandado de prisão em aberto, ele foi encaminhado para Delegacia da Polícia Civil de Cascavel, no momento em que foi detido, ele desacatou os inspetores e resistiu a prisão. O veículos está com débitos e foi encaminhado ao pátio da delegacia.