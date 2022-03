Promotoria de Justiça de Ubiratã recebe inscrições até 7 de abril para seleção de candidatos a vaga de estágio de graduação em Direito

A Promotoria de Justiça de Ubiratã, no Centro Ocidental paranaense, está com inscrições abertas até o dia 7 de abril para a seleção de um estagiário de graduação em Direito. Estão aptos para a inscrição os acadêmicos do curso de Direito matriculados a partir do 3º ano ou 5º semestre.

Para efetuar a inscrição, os interessados devem encaminhar a documentação descrita no edital para o e-mail ubirata.prom@mppr.mp.br. O candidato selecionado receberá bolsa-auxílio de R$ 1.056,80 e auxílio-transporte de R$ 198 para uma carga horária de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, no período vespertino. A seleção também prevê a formação de cadastro de reserva para futuras oportunidades.

A primeira etapa do processo seletivo consistirá na realização de uma prova escrita, a ser aplicada no dia 8 de abril, no Fórum da Comarca de Ubiratã (Avenida Clodoaldo de Oliveira, 1260, Centro), a partir das 8 horas. O resultado desta fase será afixado junto à entrada da Promotoria de Justiça de Ubiratã no dia 19 de abril até as 17 horas. Em seguida, os candidatos aprovados serão convocados para uma entrevista, a ser realizada no mesmo endereço e em horário a combinar. O resultado final também será afixado junto à entrada da Promotoria no dia 27 de abril até as 17 horas e publicado no site da Escola Superior do MPPR.

Todas as regras e critérios para a seleção, bem como o cronograma completo do processo, estão disponíveis para consulta na página da Escola Superior do MPPR. Em caso de dúvidas, os estudantes podem entrar em contato pelo WhatsApp (44) 99928-5875.