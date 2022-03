Filho de vereadora de Farol é morto a tiros em Maringá ao tentar separar briga

O jovem Eliezer Croisfelt Gonçalves, de 18 anos de idade, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (26), ao tentar separar uma briga entre duas mulheres, em frente a uma lanchonete, na rua Paranaguá, zona 7 de Maringá. Ele é filho da professora e vereadora da cidade de Farol, Noemi Ester Croisfelt Gonçalves (PODE).

Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas. Quando chegaram ao local se depararam com o jovem caído na via pública já morto. Eliezer apresentava três perfurações causadas por disparos de arma de fogo, sendo: uma no tórax, e outras no pescoço e costas. Testemunhas relataram à PM que o rapaz estava acompanhado de uma jovem e um casal. Em um determinado momento as duas moças começaram a brigar.

A vítima então tentou separar elas. Mas neste momento, o namorado de uma das moças envolvidas na confusão sacou uma pistola 9 milímetros e atirou à queima roupa contra Eliezer, que não teve qualquer chance de defesa.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu foram acionadas e estiveram no local. Porém, apenas constataram o óbito. A vítima morreu ainda antes de receber socorro médico. O criminoso que atirou contra o jovem fugiu e não foi encontrado até o momento.

O corpo do rapaz foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Maringá. Eliezer foi descrito pelo patrão, que esteve no local, como um rapaz trabalhador, que não tinha problemas com ninguém.

O crime chocou a pequena cidade de Farol, onde a família do jovem é bastante conhecida pelo fato de a sua mãe ser professora e vereadora. Várias mensagens em homenagem a Eliezer foram publicadas nas redes sociais.

Fonte: Tribuna do Interior