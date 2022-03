Morre aos 58 anos em Campo Mourão, o radialista e comunicador Ely Rodrigues

ítima de um infarto fulminante, morreu na tarde desta sexta-feira, o radialista e comunicador, Ely Rodrigues Daniel, 58. Ele faleceu no pátio da Farmácia São João, no centro da cidade, onde havia chegado para comprar medicamentos.

A equipe do Samu foi acionada e prestou atendimento, com cerca de uma hora de massagens cardíaca, mas Ely não sobreviveu. Uma das vozes mais marcantes do rádio mourãoense, Ely Rodrigues havia sido internado no último dia 11 deste mês, no Hospital Pronto Socorro de Campo Mourão, onde passou por procedimento cirúrgico para implantação de um stent em uma artéria do coração.

Na terça-feira (22), ele recebeu alta do hospital e se recuperava em casa. Ely apresentava o programa matinal “T News”, transmitido todas as manhãs pela “Radio T”. O radialista enfrentava problema cardíaco há vários anos e até já havia feito procedimento cirúrgico.

Ely Rodrigues nasceu no dia 15 de janeiro de 1964, em Peabiru e reside em Campo Mourão, desde 1970. Começou a carreira profissional na Rádio Humaitá, passando depois para a rádio Rural. Ele era casado casado com a professora Rosiane Cristina Pereira do Nascimento Daniel, desde 1990, com quem tinha uma filha.

O prefeito Tauillo Tezelli, lamentou a morte do radialista, a quem considerava como um membro da família. “É um dia muito triste para Campo Mourão. É como se a gente tivesse perdido um irmão, alguém da família. O Ely era líder de audiência no rádio há mais de 30 anos. A gente era entrevistado por ele e depois saia na rua, todo mundo dizia que tinha ouvido no Ely. No domingo ainda estive com ele no hospital e conversamos por mais de duas horas. Uma pessoa que vai fazer muita falta”, lamentou o prefeito, que decretou luto oficial no município.

Fonte: Tá Sabendo