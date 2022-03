Homem é preso após mostrar órgão genital e ameaçar cortar o pescoço de mulher em via pública em Ubiratã

A equipe da Policia Militar de Ubiratã foi acionada na tarde desta segunda-feira (28), depois que uma mulher teria sido ameaçada por um homem de 54 anos.

Informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online dão conta de que a mulher caminhava pela Rua Floriano Peixoto, quando presenciou o indivíduo com a genitália para fora da calça. Ela então o teria repreendido, dizendo a ele que tivesse vergonha, pois havia mulheres e crianças na via pública.

Segundo ela, neste momento o indivíduo assumiu uma postura agressiva e começou a gritar em voz alta, além de realizar gestos obscenos, falando que se quisesse ia urinar nela. O indivíduo, não satisfeito, investiu contra a vítima e desferiu alguns chutes na bicicleta dela.

A Mulher buscou refúgio no interior de um estabelecimento e acionou a PM.

O homem ainda ficou na porta fazendo ameaças dizendo que pertenceria a uma facção e que iria cortar o pescoço dela.

Os policiais estiveram no local e visualizaram o indivíduo se evadir sentido à Av. Yolanda Loureiro de

Carvalho. Ele foi alcançado e abordado pela equipe. Perguntado acerca dos fatos, o indivíduo disse que realmente estava urinando em via pública, mas que a mulher o teria importunado injustificadamente, pois

segundo ele, tem problemas urinários.

Ele foi detido e encaminhado, haja vista a manifestação da vítima em representar contra ele.

Contudo, já na Companhia, no decorrer do levantamento de dados a respeito de sua vida pregressa no estado de São Paulo, o indivíduo mudou completamente de postura, tornando-se altamente agressivo,

passando a proferir ofensas contra os policiais e dizer que era assassino. Ele ignorou as orientações dos policiais e precisou ser algemado. Porém ele prosseguiu com as ameaças e ofensas verbais contra a equipe e contra a vítima.

Ao ser colocado no compartimento de transportes de presos para ser encaminhado para a confecção do

laudo de lesões corporais, o indivíduo passou a chutar a porta do compartimento de maneira ininterrupta, sendo que foi necessária nova contenção a fim de cessar o ato danoso ao patrimônio público.

Durante todo o trajeto os xingamentos e as ameaças continuaram. A todo momento ela tentava intimidar os policiais dizendo que quando saísse ia fazer de tudo para prejudicar os policiais, pois era um conhecedor das leis e do direito.

Fonte: Ubiratã Online com informações do 11º BPM