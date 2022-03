Homem surpreende ladrão dentro de casa; leva soco e tem celular roubado em Ubiratã

Um homem procurou a Policia Militar de Ubiratã para informar que ao retornar à sua residência, localizada na Rua Marechal Candido Rondon, visualizou um indivíduo no interior, o qual tinha entrado na residência após quebrar um vidro de uma das janelas e que ele tinha subtraído o seu celular.

Informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online dão conta de que ao tentar pegar o aparelho, a vítima foi agredida com um soco no peito. O homem se evadiu do local levando o celular.



Logo depois, a PM realizou buscas em um endereço na Vila Recife e localizou o suspeito. Ao perceber a viatura ele empreendeu fuga, porém foi alcançado e abordado. Ao ser questionado sobre os fatos, o jovem admitiu que era o autor do roubo, porém já havia trocado o celular por drogas. Logo depois ele mudou a versão e disse que havia levado o celular a outro endereço.

Diante das informações desencontradas sobre a localização do aparelho, e confissão que ele havia cometido o crime, o jovem de 24 anos foi detido e encaminhado à delegacia.

Fonte: Ubiratã Online com informações do 11 BPM