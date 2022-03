Polícia Militar cumpre mandado de busca e apreensão em residência de empresário do ramo de monitoramento de segurança em Goioerê

Uma denúncia de agressão e ameaça, ocorrida no mês de fevereiro, cuja vítima teria um vídeo provando as agressões, e que teria chego ao conhecimento do Ministério Público de Goioerê, resultou na manhã desta terça-feira, 29, na busca e apreensão na residência do empresário Junior Vila Real, onde foram localizadas armas, munições e celulares.

A equipe da Policícia Militar de Cruzeiro do Oeste esteve em Goioerê cumprindo o mandado, e localizou Junior Vila Real quando estava na rua, e somente após a chegada do Promotor de Justiça é que aceitou se dirigir a sua residência para que os Policiais pudessem cumprir o mandado.

Na residência foram encontradas duas armas, que não tinham posse, sendo que o empresário comunicou que tinha a posse de uma terceira arma, que estava em outra residência. A equipe da Polícia Militar foi até a residência desta outra pessoa que entregou a arma. Foram apreendidos uma Espingarda Calibre 12, um Revólver Calibre .38 e uma Pistola Calibre 380. Também foram apreendidos três celulares.

As duas pessoas foram conduzidas para a 2ª Cia da Polícia Militar de Goioerê onde foi lavrado o auto do cumprimento do mandado judicial e a situação de posse ilegal de arma de fogo. Posteriormente, os dois foram encaminhados para a Delegacia de Goioerê juntamente com as armas e objetos apreendidos.

