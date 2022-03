Túmulo de homem é violado em cemitério de Londrina

Policiais civis investigam a violação de um túmulo do cemitério Jardim da Saudade, na região norte de Londrina, norte do Paraná, na madrugada desta segunda-feira (28). Conforme apurado pela equipe da RICtv, no caixão, estava um homem enterrado há cerca de 10 dias.

O túmulo fica na parte final do cemitério, próximo à rua. Na manhã desta segunda (28), o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para a perícia avaliar se também houve violação do corpo.

O caixão continua aberto no local. Na semana passada, outro caso de violação teria sido registrado no mesmo cemitério, expondo o corpo de uma mulher. A Polícia Civil investiga se os casos teria relação ou não.

Fonte: RicMais.