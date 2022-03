21 pessoas ficaram feridas após acidente envolvendo um Micro-ônibus que transportava pacientes no Paraná

Um grave acidente com um micro-ônibus da cidade de Apucarana deixou 21 pessoas feridas na noite desta terça-feira (29), na BR-376, em Ortigueira, na região central do Paraná. Segundo o motorista do veículo, um caminhoneiro realizou uma manobra proibida e fechou o micro-ônibus. Para evitar a colisão, o condutor jogou o veículo no acostamento, porém, atingiu um ponto de ônibus, de concreto.

Dentro do micro-ônibus estavam 24 pacientes, que são moradores da região norte do estado, e tinham ido a Curitiba para realizar exames e tratamentos. Na noite desta terça, o veículo da Prefeitura de Apucarana retornava com os pacientes.

Com a colisão, pelo menos 16 pessoas tiveram ferimentos, sendo que três delas foram encaminhadas em estado grave. Duas delas tiveram traumatismo craniano e outra trauma em coluna. O acidente mobilizou diversas ambulâncias e as vítimas foram levadas a hospitais de Apucarana, Telêmaco Borba e Ponta Grossa. Os ocupantes que tiveram lesões mais leves ainda foram encaminhados para um hospital em Ortigueira.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e sinalizou o trânsito para evitar novas colisões. A estrutura de concreto que o micro-ônibus atingiu ficou danificada. Não há informações sobre o caminhoneiro que teria causado o acidente.

Fonte: Ric Mais/G1