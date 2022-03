Acidente envolvendo duas motocicletas é registrado no Centro de Ubiratã

Uma colisão envolvendo duas motocicletas foi registrado no inicio da tarde desta quarta-feira (30), no cruzamento da Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho com a Rua Benjamin Constant.

Segundo informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online, um dos condutores teve ferimentos, foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital Santa Casa.