Caminhão tomba após ponte não resistir entre Nova Cantu e Roncador

Um caminhão acabou tombando na tarde desta terça-feira, 29 de março, sobre a ponte entre Nova Cantu e Roncador, localidade do Rio Azul, mais precisamente na divisa entre os dois municípios.

A ponte acabou não suportando o peso do caminhão e acabou cedendo, o caminhão acabou tombando, o condutor apesar do grande susto, felizmente não se feriu, o acidente resultou apenas em danos materiais.

De acordo com populares, o veículo não estava carregado no momento do acidente.

Fonte: Novo Cantu