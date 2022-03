Família da cantora Naiara Azevedo é feita refém durante assalto no Paraná

Três homens fizeram os familiares da cantora Naiara Azevedo reféns durante um assalto no município de Farol (PR). Na manhã desta terça-feira (29), os suspeitos invadiram a casa dos pais da cantora e roubaram duas caminhonetes durante a ação criminosa.

O crime ocorreu por volta das 6h. Neste horário, Iraci Azevedo, mãe da ex-participante do BBB 22 (Globo), encontrou os homens dentro da residência. As informações foram divulgadas pela coluna do jornalista Leo Dias, do Metrópoles, e confirmadas pelo Notícias da TV com a assessoria da artista.

“Hoje, [às] 6h, entraram na casa do meu irmão aqui [Amarildo Azevedo, pai de Naiara], fizeram a família dele refém e roubaram duas caminhonetes dele”, explicou Ademiro Azevedo, tio de Naiara, em um áudio em que o familiar pedia ajuda aos moradores da região para localizar as picapes: uma Volkswagen Amarok V6 e outra Chevrolet S10.

De acordo com o colunista, Natália Azevedo, irmã de Naiara, tentou reagir ao assalto e socou um dos homens. O momento de terror durou por cerca de duas horas, e os familiares só foram liberados quando o último suspeito deixou a residência com um dos veículos da família.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e a Polícia Militar do Paraná, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Após a passagem pelo BBB 22, Naiara ficou alguns dias no local com os pais. A sertaneja está de volta a Goiânia, onde mora. Ela agradeceu o carinho dos fãs e amigos em postagens nas redes sociais.

“A todos que estão me mandando mensagem, eu quero agradecer o carinho, o respeito, a preocupação, as orações. Respondendo de forma geral, a minha família está bem. É uma situação chata, que entristece a gente. Mas tem que ser grato a Deus porque não aconteceu nada com a integridade física deles. É só Deus pra cuidar do coraçãozinho agora. O importante é que tá todo mundo bem”, afirmou a artista nos Stories do Instagram. Veja:

