Mulher procura por irmãs de sua avó que moravam em Ubiratã

Eslaine esta a procura das irmãs de sua avó Lázara Cândida da Silva (sobrenome de casada) ela faleceu no ano de 2014, era filha de João Teodoro Patrocínio e Francisca Cândida Lucas de Sales.

Avó de Eslaine; Lázara Cândida da Silva (sobrenome de casada) ela faleceu no ano de 2014, era filha de João Teodoro Patrocínio e Francisca Cândida Lucas de Sales.

Última informação que ela teve é de que as irmãs da sua vó moravam em Ubiratã, isso a mais ou menos 20 anos atrás. Elas se chamam Julia, Isabel, e Rita. Duas delas eram casadas com Maurílio e Leôncio que também eram irmãos.

Segundo Eslaine, à alguns anos atrás ela encontrou com alguns irmãos de sua avó em Penápolis (SP), José Teodoro Patrocínio, Benedito Teodoro Patrocínio, Pedro, Guilhermina e Bastiana, porém eles também já faleceram. Ela também tem contato com a Rosa, uma outra irmã de sua avó que está viva, mais também não tem notícias das irmãs.

Se alguém tiver alguma informação sobre o paradeiro de Julia, Isabel, e Rita, irmãs de Lázara Cândida da Silva (sobrenome de casada) e filha de João Teodoro Patrocínio e Francisca Cândida Lucas de Sales podem entrar em contato com Eslaine, que mora em Querência do Norte através do telefone (44) 9705-5752.