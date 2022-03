Programas para prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher são implantados em Goioerê

A partir de iniciativa do Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Goioerê, foram efetivados projetos visando à criação de uma rede de proteção integral para proteção das vítimas de violência doméstica e familiar no município.

O processo de implementação dos programas começou em novembro de 2020 – um ano e meio depois, encontram-se em funcionamento três ações que constavam das diretrizes do Plano Institucional da Promotoria de Justiça.

O primeiro programa, chamado “Diálogos do Bem”, é voltado aos agressores, visando à sua recuperação e a prevenção da reincidência, nos moldes de programas semelhantes que existem em diversas comarcas paranaenses, com excelentes resultados.

O segundo, “Protocolo de Análise de Risco” é dirigido à proteção das vítimas e à gestão específica dos casos e gerou a adoção, pela Polícia Civil, de um documento que possibilita melhor avaliação da situação, de forma individualizada, o que auxilia no acompanhamento adequado de cada caso. O terceiro é o “Grupo de Atendimento às vítimas da Lei Maria da Penha”, direcionado ao combate à revitimização e ao atendimento extrajudicial das vítimas de violência doméstica e familiar.

QUATRO CIDADES

Na criação dos programas para atender os quatro municípios da comarca (Goioerê, Moreira Sales, Rancho Alegre D’Oeste e Quarto Centenário), o MPPR teve a parceria do Poder Judiciário, da Polícia Civil, do Conselho da Comunidade e da Assistência Social dos Municípios (Centros de Referência de Assistência Social e Centros de Referência Especializado de Assistência Social).

Com a efetivação dos programas, a Promotoria de Justiça promoveu nesta quarta-feira, 30 , o arquivamento de procedimento administrativo instaurado para acompanhar sua implementação.

Fonte: Tá sabendo