Teresa e Iraci procuram por irmãos que foram entregues para adoção na região de Ubiratã

As irmãs Teresa e Iraci (foto) cresceram separadas e se encontraram a pouco tempo através das redes sociais. Porém ainda falta elas reencontrar mais um irmão e uma irmã. Duas crianças entregues para adoção para famílias diferentes.

Tudo aconteceu entre os anos de 1970 a 1975, na época a mãe das crianças Aparecida Antônia Rodrigues conhecida como Malvina, idade entre 25 a 30 anos, cabelo preto e olhos verdes, havia se separado do pai das crianças, João Gonçalves Rodrigues. O casal morava no sítio de uma irmã de João que passava um rio no fundo ( Rio Palmito ).

Moraram também em um sítio perto do Rio Piquiri, no Pé de Galinha. Após a separação do casal sua mãe entregou sua irmã Marilza com mais ou menos 5 anos de idade, para uma família, em um sitio e mudaram para Ubiratã, onde Malvina trabalhou na cozinha do Hospital do Dr. Claudino, quando sua mãe entregou sua irmã Iraci com 8 anos para uma mulher.

Após isso, foram embora para Assis Chateaubriand e se hospedaram na casa de uma senhora. Certo dia a mãe pegou três dos filhos (Sidney, Natal Donizete e Daniel), e deixou para trás Teresa. Recentemente ela reencontrou com Natal Donizete e Daniel.

Teresa foi levada para Guarapuava onde morou por vários anos com essa família até se casar com 17 anos. Após 47 anos Teresa e Iraci se reencontraram e agora buscam pelos irmãos:

NOME DOS PROCURADOS

MARILZA GONÇALVES RODRIGUES – Nascida em 16/02/1965

SIDNEI GONÇALVES RODRIGUES – Nascido em 20/05/1966

Qualquer informação pode ser repassada através do telefone (44) 9701- 0252