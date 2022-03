Veículo Fiorino carregado com cigarros contrabandeados é apreendido na região

A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu na rodovia PR 180, próximo a Goioerê, um veículo Fiat/Fiorino carregado com caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O veículo havia parado por problemas mecânicos no acostamento, quando uma equipe policial fez a abordagem, ao perceber que um homem mexia no motor. Na vistoria, foram encontrados uma grande quantidade de caixas de cigarro no interior da cabine e no compartimento de carga.

O condutor de 40 anos recebeu voz de prisão. O veículo foi conduzido ao pátio da Polícia Rodoviária de Goioerê. Com o apoio da equipe de Cruzeiro do Oeste foi realizada a contagem da carga, totalizando 22.940 maços (19 caixas fechadas de San Marino, 19 caixas fechadas de Eight, e 394 pacotes avulso de Eight).

Após lavratura da documentação o veículo e a carga foram conduzidos ao pátio da Receita Federal de Maringá. O homem preso também foi levado para a delegacia da Polícia Federal de Maringá.

Com informações e foto: Tá Sabendo/Polícia Rodoviária Estadual de Goioerê