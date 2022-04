Após desentendimento homem esfaqueia ex-mulher e ex-cunhada em Campina da Lagoa

A Polcia Militar foi acionada após um homem esfaquear a ex-esposa e também a irmã dela em Campina da Lagoa.

Informações repassadas ao Portal de Notícias Ubiratã Online dão conta de que ele invadiu a residência com uma faca e atacou as duas após a ex-mulher negar que ele pegasse os filhos.

Quando a PM chegou no local as vítimas já haviam sido encaminhadas para atendimento médico. Segundo a mulher ela tem uma medida protetiva contra o homem. Ela informou que ele quebrou a porta e partiu em direção as duas que sofreram ferimentos e precisaram ser socorridas por vizinhos. A ação violenta do homem foi presenciada pelos filhos do casal.

Após isso o acusado fugiu do local. Ainda conforme apurado, enquanto as vítimas estavam em atendimento, ele teria passado algumas vezes em frente ao hospital. Os policiais realizaram buscas em

locais onde o homem poderia estar, porém ele não foi encontrado.

Fonte: Ubiratã Online com informações do 11º BPM