Duas pessoas são presas por tráfico de drogas em Juranda

A equipe da Policial Militar de Juranda recebeu uma ligação por volta das 19h:30 horas de domingo, 03, informando sobre um veículo VW Gol de cor branca que estava estacionado desde sábado na Avenida Dom Pedro com a Rua Jesuítas, em Juranda.

Ao chegar no local a policia verificou que o veículo estaria sem alterações e possivelmente estaria com problemas mecânicos.

Enquanto a equipe policial estava no local, passava nas proximidades três pessoas, sendo dois rapazes e uma mulher, no momento em que o 3º Sargento Willian avistou um dos dois rapazes repassando um envelope para mulher, que guardou no bolso de trás da calça.

Ao abordarem as pessoas, foi localizado a quantia de R$ 871 em dinheiro. Em seguida a equipe policial pediu a mulher que retirasse o referido invólucro do bolso, que continha 5 buchas da droga análoga a cocaína.

Ao consultar os nomes no sistema SESP/Intranet, foi constatado um Mandado de Prisão por tráfico de drogas em aberto para um dos rapazes.

É importante ressaltar que, o plantão do Destacamento de Juranda recebeu diversas ligações anônimas no telefone do Plantão denunciando está mulher, que a mesma estaria traficando no município de Juranda.

Os envolvidos foram devidamente encaminhados para a Delegacia de Policial Civil de Campina da Lagoa para demais procedimentos cabíveis diante dos fatos.

Fonte: Tribuna da Região