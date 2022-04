Motorista embriagado causa acidente na BR 369

Grave acidente de trânsito aconteceu na madrugada deste domingo (03) na BR 369, Km 497, em Corbélia. Colisão frontal envolveu dois carros e deixou cinco pessoas feridas.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o GM Cruze, que seguia sentido Corbélia a Ubiratã, teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com um Volkswagen Polo. Com a batida o Cruze capotou e saiu da pista.

Causa do acidente seria que o motorista do Cruze estaria dirigindo embriagado. Após fazer teste do bafômetro, motorista teria 1.25 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Vítimas do acidente foram encaminhadas para o Pronto Atendimento Médico de Corbélia.

Condutor do Cruze responderá por lesão corporal culposa.

Corpo de Bombeiros de Cascavel, Samu de Corbélia, Defesa Civil e DER/PR atenderam ao acidente.

Fonte: Catve