Contrate o Seguro Agrícola da Luxon é + Seguro e fique tranquilo

O Seguro Agrícola da Luxon é + Seguro é para quem sabe que uma boa colheita não depende apenas da utilização do melhor fertilizante, da melhor semente e das melhores técnicas de plantio. Depende do sucesso no retorno dos custos e da manutenção da lavoura contra imprevistos.

Quem planta, sabe que a vida no campo exige muito trabalho e dedicação, além de meses de cuidados com a safra até chegar o dia de finalmente colher os resultados.



Já imaginou perder todos os recursos investidos em uma plantação por conta de eventos climáticos?

A Luxon é + Seguro pensou nisso, e traz para você a solução do Seguro Agrícola e deseja ver sua lavoura protegida do plantio até a colheita. Além disso, oferece indenização dos prejuízos causados à lavoura decorrentes de diversos fenômenos da natureza.



Afinal, investir no que a gente acredita é tão importante quanto investir na terra em que a gente vive, não é mesmo?

Mas e se o clima se alterar de repente e todos os seus recursos forem perdidos?

Agora você pode ficar tranquilo.

Com o Seguro Agrícola da Luxon é + Seguro seus negócios não dependem mais do bom tempo, das chuvas ou do sol.

É melhor prevenir do que remediar

Não espere que os imprevistos apareçam… PREVINA – SE e fique TRANQUILO…

