Despencou no Ranking: Nos últimos 2 anos, Ubiratã passou de 1º para 25° e 24º na geração de empregos na região

Ubiratã que até o ano de 2020, era destaque na geração de empregos na região da COMCAM (Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão ), obtendo sempre as primeiras colocações no ranking de empregabilidade, despencou de forma inacreditável nos anos de 2021 e 2022, caindo para último lugar (25º) no ano passado, com saldo negativo de – 28 postos em relação aos outros municípios e para a penúltima posição (24º) no ano de 2022 com -46 postos de empregos.

Em 2021, dos 25 municípios da região, apenas 15 iniciaram o ano com saldo positivo. Já em 2022, 18 tiveram a marca alcançada, juntos, eles somaram 836 postos de trabalho entre janeiro e fevereiro. Já os sete com saldo negativo perderam, no total, 122 empregos. Ou seja, o saldo regional no bimestre é de 714 contratações a mais que demissões. São os dados divulgados no CAGED ( Cadastro Geral de Empregados e Desempregados ), divulgados pelo Ministério da Economia.

CONFIRA O RANKING:

EM 2021

1) Campo Mourão 192

2) Goioerê 54

3) Araruna 49

4) Engenheiro Beltrão 29

5) Quarto Centenário 26

6) Peabiru 25

7) Luiziana 15

8) Roncador 12

9) Terra Boa 11

10) Mamborê 10

11) Iretama 5

11) Rancho Alegre do Oeste 5

13) Fênix 4

14) Farol 2

15) Barbosa Ferraz 1

15) Moreira Sales 1

17) Janiópolis 0

18) Corumbataí do Sul -1

18) Quinta do Sol -1

20) Altamira do Paraná -2

20) Juranda -2

22) Nova Cantu -3

23) Boa Esperança -5

24) Campina da Lagoa -11

25) Ubiratã -28

.

Saldo por cidade em 2022

1) Campo Mourão 474

2) Fênix 114

3) Campina da Lagoa 29

4) Goioerê 27

5) Engenheiro Beltrão 26

6) Quarto Centenário 21

7) Mamborê 18

8) Luiziana 17

9) Nova Cantu 17

10) Roncador 14

11) Peabiru 13

11) Terra Boa 13

13) Barbosa Ferraz 12

13) Iretama 12

15) Juranda 10

16) Altamira do Paraná 9

17) Quinta do Sol 6

18) Farol 4

19) Boa Esperança -2

19) Corumbataí do Sul -2

21) Moreira Sales -7

22) Rancho Alegre do Oeste -8

23) Janiópolis -9

24) Ubiratã -46

25) Araruna -48

Fonte: Caged – Ubiratã Online