Mulher procura a PM após ex-marido tentar jogar o carro contra ela, em Ubiratã

Uma mulher procurou a Polícia Militar de Ubiratã, para relatar que seu ex-marido tentou jogar o carro sobre ela.

O fato ocorreu após ela sair de uma lanchonete, onde estava com suas amigas. Segundo ela, o ex estava dirigindo um carro, quando realizou uma manobra brusca para cima dela. Ela disse que se abrigou no estabelecimento que ela estava antes para pedir ajuda. Ele se evadiu do local após o fato.

A mulher disse que deslocou até a casa dela e saiu com seus filhos do local. Ela disse que está separada há cerca de uma semana.

Ainda segundo ela, o relacionamento durou 12 anos e que por diversas vezes sofreu violência doméstica, porém nunca fez denúncia.

Fonte: 11º BPM