Radialista Antônio Beckhauser: Filho é suspeito de mandar matar o pai em Ubiratã; três são presos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três pessoas ligadas ao homicídio do radialista Antônio Beckhauser, de 57 anos, e à tentativa de homicídio contra a esposa da vítima, de 56, ocorridos no dia 15 de setembro de 2021, em Ubiratã, na região Central do Estado. O principal suspeito do crime é o filho do casal. As capturas aconteceram nesta quarta-feira (6).

A ação aconteceu simultaneamente em Ubiratã, Campina da Lagoa e em Nova Mutum, no Mato Grosso onde o filho do casal foi localizado. A PCPR contou com o apoio da PCMT.

INVESTIGAÇÕES– Após investigações de alta complexidade, a PCPR identificou três suspeitos de participarem do crime, o mandante, o intermediador e o executor.

Durante as diligências, foi apurado que o mandante da ação criminosa é o filho do casal e que a motivação do crime está ligada ao interesse na herança dos pais e na venda de um imóvel.

CRIME– Na ocasião, o principal suspeito estava em casa com os pais, quando o executor chegou ao local, disparou tiros contra a família e levou objetos das vítimas. Para simular um possível latrocínio, o filho do casal também foi atingido.

Fonte: https://tarobanews.com/