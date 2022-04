MPPR denuncia 14 pessoas por organização criminosa e outros crimes

O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Maringá, no Norte-Central do estado, ofereceu denúncia criminal contra 14 pessoas investigadas no âmbito da Operação Megabyte, que apura fraudes em licitações para a compra de equipamentos de informática no município de Paiçandu. Eles foram denunciados pelos crimes de organização criminosa, fraude à licitação, peculato, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva. Entre os denunciados estão um ex-prefeito de Paiçandu (Gestão 2013-2016), ex-secretários municipais de Planejamento, de Administração e de Finanças, servidores e ex-servidores públicos do município e empresários.

De acordo com as investigações, entre os anos de 2013 e 2018, os denunciados teriam atuado para fraudar processos licitatórios, obtendo enriquecimento ilícito e causando prejuízo ao erário. Entre as práticas apuradas estão o ajuste prévio de orçamentos entre empresas participantes do esquema, simulação de compra de bens e fornecimento de notas fiscais falsas. Deflagrada em 2018, a Operação Megabyte contou com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados e o afastamento liminar dos secretários municipais e servidores da Prefeitura de Paiçandu.

Autos nº: 0004586-42.2022.8.16.0017

Fonte: MPPR