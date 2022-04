Policia é acionada por suposto roubo a mulheres no Terminal Rodoviário de Ubiratã

A Polícia Militar foi acionada a comparecer no Terminal Rodoviário de Ubiratã para verificar uma situação de um suposto roubo.

Informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online dão conta de que o funcionário de uma empresa de ônibus, teria presenciado o momento que quatro homens teriam chegado em um carro de cor escura, na área de embarque e desembarque e abordado duas mulheres, tomado delas dois pacotes que elas carregavam.

No local, ele disse aos policiais que as mulheres ficaram amedrontadas e logo depois teriam se retirado do local. A PM não recebeu nenhuma solicitação de vítimas após ter ido ao local. Foram realizadas diversas diligências nas imediações, contudo nem os suspeitos e as supostas vítimas foram localizadas.

Fonte: Ubiratã Online com Informações do 11º BPM