Dupla é presa pela PM após furtar copos ameaçar funcionária de bar em Corbélia

Dois homens foram presos pela Polícia Militar após ameaçarem a funcionária de um bar e furtarem copos do estabelecimento na área rural de Corbélia, na madrugada de sexta-feira (8).

De acordo com a PM, a dupla iniciou um tumulto no bar e passou a ameaçar a vítima. Segundo a funcionária, antes de fugir, a dupla afirmou que retornaria e atearia fogo no local.

A Polícia Militar foi chamada e localizou os suspeitos em uma Honda Biz já na região central da cidade. Com eles, além dos copos furtados, foi apreendido um facão.

Ainda conforme a equipe policial, o condutor da moto estava embriagado e não tinha carteira de habilitação. A dupla foi conduzida a 15ª SDP (Subdivisão Policial) em Cascavel e deve responder pelos crimes de ameaça e furto.

Catve