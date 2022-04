Homem de 33 anos morre em batida frontal na BR 369

Edson Cienta, de 33 anos, morreu em grave acidente de trânsito na madrugada de sexta-feira (08), no quilômetro 520 da BR 369.

Ele seguia em um Peugeot 206, com placa de Araucária, que bateu de frente contra uma carreta, a qual transitava no sentido Cascavel/Corbélia. Com a força da colisão, o automóvel foi lançado para fora da pista e ficou com a frente completamente destruída.

De acordo com o agente Fabio Sobreira, da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o Peugeot saiu da marginal e acessou a rodovia já na contramão. O condutor seguiu por quase um quilômetro até colidir contra a carreta.

Edson morreu antes da chegada das equipes de socorro. Ele não utilizava cinto de segurança e não tinha carteira de habilitação. Ainda segundo Sobreira, as causas da colisão ainda serão apuradas, mas não está descartada a hipótese de o acidente ter sido provocado intencionalmente pelo condutor do carro.

O local foi isolado pela PRF até a chegada da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico-Legal), que fez o recolhimento do corpo.

Fonte: Catve