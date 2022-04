Homem é morto com várias facadas em Campo Mourão; suspeito é seu inquilino

Marcos Diogo Valin, 39 anos, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (08), com pelo menos oito golpes de faca, na residência em que ele havia alugado há cerca de uma semana para algumas pessoas, na rua Tico Tico, no jardim Tropical, em Campo Mourão.

No terreno, a vitima mantinha duas casas e o imóvel da frente ele havia alugado. Na madrugada de hoje, o homem estaria bebendo com os próprios inquilinos, quando ocorreu um desentendimento entre eles.

Um dos moradores acabou se armando com uma faca e golpeando Valin por diversas vezes. A vítima ainda saiu na rua pedindo socorro e vizinhos acionaram a Polícia Militar.

No entanto quando as equipes policiais e socorristas chegaram, ele já estava morto na rua. A Polícia Civil esteve no local para iniciar as investigações sobre o crime. O autor do homicídio está foragido.

Fonte e Foto: João Silvestrin/Tasabendo.com