Homem é preso com 300kg de maconha em Mariluz

Policiais Militares da ROTAM do 7° Batalhão em patrulhamento pela cidade de Mariluz abordaram um veículo Volkswagen Jetta de cor preta, ano 2011. Ao ser realizado revista no veículo, foram encontrados 300kg de substância análoga à maconha no porta-malas e chão do veículo.

O condutor de 38 anos natural de Guarapuava recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado junto ao veículo e droga para os procedimentos de praxe.

