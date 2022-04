Mulher fica presa nas ferragens em acidente na BR 369 em Ubiratã

Um grave acidente registrado no KM 437 da BR 369 na manhã deste sábado (09), próximo a Comunidade Pé de Galinha em Ubiratã, deixou uma mulher presa nas ferragens. Segundo informações ela seria moradora da cidade de Campina da Lagoa.

A colisão envolveu a principio, uma caminhonete da empresa Agro Parts de Ubiratã e um automóvel Peugeot. As primeiras informações dão conta de que o começo de um incêndio se deu no veículo que estaria a mulher presa, porém populares conseguiram apagar as chamas. Os ocupantes do caminhonete de Ubiratã não sofreram ferimentos.

Os socorristas do Corpo de Bombeiros, Samu e Defesa Civil foram acionados para prestarem atendimentos à ocorrência. Foi necessário o uso de desencarcerador para a liberação da vítima das ferragens. O Helicóptero do Paraná Urgência de Cascavel foi mobilizado para auxiliar no transporte das vítimas.

Conforme a PRF, o fluxo de veículos no trecho precisou ser totalmente interditado para o atendimento à ocorrência.

Fonte: Ubiratã Online com informações da CGN