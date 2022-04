Jovem de Campo Mourão é assassinado a tiros enquanto dirigia em Peabiru

O jovem identificado por Roberval de Jesus, 26 anos, foi morto a tiros por volta das 23h30 desse sábado, 9, em Peabiru. Morador na rua Nossa Senhora Aparecida, em Campo Mourão, Jesus dirigia um GM/Corsa acompanhado de mais duas pessoas e foi surpreendido pelo atirador na entrada da cidade, na rodovia PR 158.

Segundo as informações apuradas pela Polícia Militar, uma motocicleta ocupada por dois rapazes emparelhou com o Corsa e o garupa fez os disparos. A vítima foi atingida e morreu no interior do carro enquanto um dos passageiros teria sido ferido na panturrilha. O rapaz ferido foi encaminhado ao hospital.

A Polícia Militar do destacamento de Peabiru foi ao local e recebeu apoio também da Rotam de Campo Mourão, mas os criminosos ainda não foram localizados. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal de Campo Mourão foram acionados para os devidos procedimentos e o recolhimento do corpo para autópsia.

Fonte: Tá Sabendo

Fotos: João Silvestrin

