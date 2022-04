Bebê de 3 meses é ejetado de carro em grave acidente com quatro vítimas na BR 272 em Goioerê

Um grave acidente foi registrado por volta das 19h30min deste domingo, 10, na rodovia BR-272, entre o distrito de Jaracatiá e o Bairro dos Gonçalves.

O acidente envolveu um veículo Passat e um veículo Golf. Em princípio os dois veículos trafegavam sentido a Goioerê quando houve a colisão traseira.

Segundo informações, com o impacto, o condutor de um dos veículos e um bebê de três meses foram ejetados do veículo, que pegou fogo em seguida. O bebê foi socorrido por terceiros e encaminhados para a Santa Casa de Goioerê com ferimentos na cabeça. Ele seria transferido para Campo Mourão, por causa da gravidade dos ferimentos.

Uma mulher que estava no veículo e o condutor do de Goioerê tiveram ferimentos e foram socorridos pelas equipes dos bombeiros e Samu. A mulher foi levada direto para Campo Mourão.

|Com Informações do Goionews