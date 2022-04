Mamoeiro de Cafelândia é o mais alto do mundo e entra para o livro dos recordes

O pé de mamão mais alto do mundo está do Paraná, em propriedade rural localizada no distrito de Iguaçuzinho, em Cafelândia e foi reconhecido oficialmente pelo livro dos recordes. A planta possui incríveis 14,55 metros de altura.

A história é digna de um filme de Hollywood, em 2 de setembro de 2021, um dia pacato e comum, Tarcísio Foltz, estava caminhando em estrada quando encontrou um tesouro único: o mamoeiro mais alto do mundo. Ele primeiro percebeu o tamanho exorbitante da árvore e em seguida contou para o seu amigo e antigo dono da fazenda, Gilberto Franz, que sugeriu medir o mamoeiro com um drone e com isso, perceberam que se tratava de uma medida extraordinária, a planta atingiu 16 metros de altura.

Apesar disso, depois de três meses, eles mediram a árvore oficialmente, com a ajuda de especialistas, entretanto eles enfrentaram dificuldades para confirmar o feito devido a geada que fez com que o mamoeiro perdesse cerca de 2 metros, mas mesmo assim a altura foi o suficiente para o recorde mundial.

O Guinness World Records confirmou o recorde, e agora Tarcísio e Gilberto estão impressionados com a confirmação oficial e pretendem tornar conhecida a premiação e também a cidade de Cafelândia.

Gilberto Franz afirmou estar realizado com a situação inédita:

“O sentimento é de felicidade e alegria em compartilhar as informações e as imagens do mais alto pé de mamão do planeta. Esse recorde não é somente meu e sim, das pessoas que moram na região, principalmente de Cafelândia, minha cidade natal, e poder levar o nome da cidade a ser conhecida no mundo”, revelou à reportagem.

O mamoeiro é uma árvore de caule alto, com folhas grandes que crescem em espiral ao redor do caule. Geralmente leva cerca de três anos para atingir a maturidade e começar a produzir frutas. Essas frutas crescem em cachos dentro das grandes folhas protetoras da árvore. Normalmente os mamões crescem até cerca de dez metros de comprimento.

Quando a planta atinge a altura de aproximadamente 90 centímetros, é possível dizer se é uma planta macho ou fêmea. A flor do mamoeiro fêmea fica próxima ao caule e é maior que a da planta macho. É necessário que haja pelo menos um mamoeiro macho para cada 10 ou 15 mamoeiros fêmea.

O recorde anterior para o mamoeiro mais alto do mundo era de 14,07 metros de altura. O mamoeiro era de Jhantu Paul, da Índia, e foi verificado no dia 22 de janeiro de 2017.

Redação da Catve com informações do Guinness World Records