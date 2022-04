ROCAM recupera em Ubiratã Hilux/SW4 roubada em Passos-MG

A equipe ROCAM encontrava- se em patrulhamento pela Rua Benjamin Constant, no cruzamento com Rua José Pereira da Silva em Ubiratã, quando avistou um veiculo Hilux/SW4 de cor marrom em atitude suspeita.

PUBLICIDADE:

Os policiais realizaram a abordagem, não sendo localizado nenhum ilícito com os dois ocupantes. Contudo, ao vistoriar o veículo, os policiais verificaram diversos sinais de adulteração. Dentre eles ausência das etiquetas de identificação, etiqueta de ano de fabricação rasgada e com parte do

último numeral não compatível com o ano modelo do documento, numeração do motor com aparente adulteração, cintos de segurança com ano de fabricação incompatível com o ano/modelo constante no

documento apresentado pelo condutor e QR Code da placa danificado impedindo leitura pelo aplicativo.

Em consulta ao número do chassi apresentado no manual que estava dentro do carro foi constatado que se tratava de um veículo com registro de produto de furto/roubo na cidade de Passos-MG, em data de 18/02/2022. Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Ubiratã.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online