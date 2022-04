Bebê ejetado de carro em acidente morre no hospital

A criança de apenas três meses de idade, que acabou sendo ejetada do carro que viajava com os pais na rodovia BR 272 na noite desse domingo, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital Santa Casa, de Campo Mourão.

PUBLICIDADE:

O acidente ocorreu próximo da entrada do bairro Santa Luzia, em Goioerê. O veículo VW/Gol Ls, com placas de Catanduva/SP em que os pais da bebê estavam, foi atingido na traseira por outro Gol, placas de Toledo. O veículo de Toledo havia sido atingido antes por outro automóvel que não parou.

Com o impacto, o Gol da família foi arremessado para o sentido contrário da via. O motorista e a filha foram lançados para fora do carro, que em seguida pegou fogo. A mãe da criança foi retirada a tempo do carro, por terceiros. O casal sofreu ferimentos graves e também está internado.

Fonte: Tá Sabendo