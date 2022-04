BR 369: Carreta carregada de açúcar tomba e deixa motorista ferido

Uma carreta carregada de açúcar tombou na manhã desta terça-feira (12) no km 487 da BR 369 em Corbélia e deixou motorista de 38 anos ferido. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que o condutor estava acima da velocidade permitida, que é 90 km/h.

PUBLICIDADE:

O veículo estava carregado com açúcar e tombou com boa parte para fora da rodovia, e ocupou metade do acostamento no sentido crescente da rodovia.

Segundo a PRF, o veículo seguia de Colorado, onde carregou, até Cascavel como primeira parada. O motorista teve lesões leves e foi encaminhado pelo SAMU para a UPA em Corbélia. No momento do acidente chovia.









Fonte: Catve