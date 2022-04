Homem manda nudes para “garota” golpista e paga R$ 2.500 para ele não vazar fotos em Goioerê

Um morador de Goioerê trocou nudes com uma jovem que conheceu em uma rede social e depois foi extorquido, para não ter as suas fotos vazadas para familiares e redes sociais.

O caso começou como se fosse um golpe da donzela, mas após trocar nudes com a suposta garota, o morador de Goioerê foi contatado por um homem, que passou a exigir dinheiro para não vazar suas fotos.

O golpista já tinha mapeado os familiares do morador de Goioerê em redes sociais e nas ameaças dizia que iria mandar as suas fotos pelado para tais e tais pessoas, o que levou o goioerense ceder e a pagar R$ 2.500,00 para não ter as suas fotos vazadas.

Há informações de que mais pessoas de Goioerê já caíram em golpes semelhantes, perdendo até quantias maiores de dinheiro. O fato de o golpista citar as pessoas para quem as fotos seriam compartilhadas força a vítima a depositar o dinheiro.

No entanto, a recomendação é para que as pessoas não enviem fotos de nudes para ninguém, mas caso enviem e sejam chantageados, para que não depositem nenhum dinheiro, pois se trata de um golpe e acredita-se que os golpistas ao se verem descobertos ou bloqueados não cumpram nenhuma das ameaças, apesar de terem fotos verdadeiras das vítimas.

Fonte: Goionews