Veja o vídeo do momento da colisão na BR 369 que deixou uma pessoa encarcerada

Um grave acidente foi registrado na BR 369 no inicio da tarde desta quinta-feira (14), na entrada do Posto BCA, próximo do Distrito de Rio Verde, em Juranda.

O acidente envolveu dois veículos e deixou um dos condutores preso às ferragens.

Informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online dão conta de que equipes do SAMU de Ubiratã e Goioerê, foram acionadas, além da Defesa Civil de Ubiratã e o Helicóptero do SAMU.

Nas imagens registradas por uma câmera de segurança do Posto é possível ver o momento da colisão.

Veja o Vídeo:

Fonte: Ubiratã Online