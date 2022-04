Homem morre ao ser atropelado na PR 364 em Campina da Lagoa

Um homem de 48 anos morreu ao ser atropelado no quilômetro 416 da PR 364 em Campina da Lagoa, na noite de domingo (17).

Informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) dão conta de que, o veículo seguia na rodovia sentido Altamira do Paraná a Campina da Lagoa, quando atingiu a vítima. Após o acidente, o condutor do carro fugiu do local.

O rapaz identificado como A. L. não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

A PRE registrou a ocorrência.