Mulher é morta a tiros pelo marido após briga durante almoço de Páscoa, diz polícia

Uma mulher foi morta a tiros pelo marido após uma briga durante um almoço de Páscoa, de acordo com a Polícia Militar (PM). O caso foi registrado em Renascença, no sudoeste do Paraná, no domingo (17). O suspeito pelo crime, Sebastião Marques Antunes, de 62 anos, está foragido.

PUBLICIDADE:

De acordo com a policial militar, Ádila Zandoná, familiares relataram que a vítima Solange de Fátima Wiebusch, de 55 anos e o suspeito tiveram uma discussão por motivo fútil, momento em que houve o disparo.

“Estavam em um almoço familiar de Páscoa e durante esse almoço houve uma discussão entre o autor e a vítima, que eram casados, por um motivo banal. Em determinado momento, a vítima foi ameaçada de morte, e ela relatou que não tinha medo do autor. Na sequência ele disparou com uma arma de fogo que atingiu ela no abdômen e ela morreu no local”, informou a policial.

A polícia infomrou que após o crime o suspeito fugiu do local.

O veículo usado por ele no dia do crime foi encontrado abandonado em um galpão de um familiar na zona rural do município no início da noite de domingo (17). A polícia suspeita que o homem fugiu para Santa Catarina.

De acordo com a polícia, na casa de Sebastião foram apreendidas a arma usada no crime e duas armas e munição.

Uma das armas não possui registro, segundo a PM.

O suspeito não tem passagens pela polícia e nem registros policiais de violência doméstica, segundo informou a PM.

A Polícia Civil de Renascença investiga o caso.

Fonte: G1/ RPC