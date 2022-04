Pitbull invade creche e ataca duas crianças em Londrina

Duas crianças, de 9 anos, foram atacadas por um cachorro pitbull no fim da tarde desta segunda-feira (18), em Londrina, no norte do estado. Os dois meninos estavam brincando no pátio de um Centro de Acolhimento Institucional, localizado no Jardim Olímpico, quando o cachorro invadiu o local por uma abertura do portão.

De acordo com informações, uma das crianças recebeu atendimento no local e foi liberada para ir para casa. Já o outro menino foi mordido na axila e precisou ser levado para o Hospital Universitário de Londrina para receber o devido atendimento. Apesar disso, se encontra estável.

Após o ocorrido, uma pessoa se apresentou no local e retirou rapidamente o animal. Entretanto, não se sabe se tratava do dono do pitbull.

Fonte: Ricmais