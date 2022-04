Quatro pessoas ficam feridas em grave acidente na BR 369

Quatro pessoas ficaram feridas em acidente de trânsito na BR 369 entre Cascavel e Corbélia na noite deste domingo (17).

Conforme informações de testemunhas, veículo Volkswagen Spacefox transitava sentido a Corbélia quando motorista perdeu controle, rodou na pista e bateu frontalmente com Celta que seguia sentido a Cascavel. No Celta, três pessoas ficaram feridas, duas com ferimentos moderados e uma com ferimentos leves. No Spacefox, o motorista também precisou receber primeiros socorros. Diversas ambulâncias foram mobilizadas para atendimento e encaminhamento dos feridos a unidades hospitalares.

Houve necessidade dos militares utilizarem desencarcerador para retirar motorista do Spacefox. Tenente Cícero, do Corpo de Bombeiros, destacou que, apesar dos danos consideráveis aos automóveis, nenhuma vítima corria risco de morte. Edenilson Alves da Silva, que dirigia atrás do Celta, contou que testemunhou o carro desgovernado atingindo o Celta.

Polícia Rodoviária Federal informou que motorista do Volkswagen se negou a realizar teste do etilômetro. Agentes federais controlaram fluxo do local e registraram a ocorrência.

Fonte: Catve