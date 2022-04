Trator tomba sobre trabalhador que morre na hora no Paraná

Um senhor de 41 anos morreu na tarde desta segunda-feira (18), na estrada São Jorge, em São Jorge do Patrocínio. A causa da morte teria sido um acidente de trabalho.

De acordo do irmão da vítima, o senhor estava fazendo uma silagem e, em determinado momento, subiu em cima do trator para socar o silo e a máquina acabou tombando sobre ele. A equipe da Polícia Civil de Altônia esteve no local. A vítima morreu na hora.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal em Umuarama.

