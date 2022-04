Ubiratanense faz curso de aperfeiçoamento em harmonização facial e anatomia no Instituto Marc em Miami

A ubiratanense, Dra. Bárbara Moreira, Farmacêutica esteta há 05 anos em Ubiratã, e há dois anos cursando Odontologia, esteve na última semana nos EUA realizando um curso no Instituto MARC (Miami Anatomical Research Center), em Miami, um dos maiores do mundo em estudo de cadáveres frescos.

“A estética avançada é uma evolução constante, todos os anos contamos com atualizações importantes na área. Nesse caso não poderia ser diferente, estive presente em um dos maiores do mundo com profissionais renomados dos Estados Unidos, para trazer para Ubiratã e região as melhores técnicas e atualizações sobre Harmonização facial”, comentou Bárbara.

Atualmente ela entende na clínica vitalle em Ubiratã. Av. Yolanda Loureiro de Carvalho 1165.