Agrotóxicos e um caminhão furtados são recuperados em Corbélia

Caminhão e agrotóxicos furtados foram recuperados neste domingo (24) em Corbélia.

Equipes foram acionadas na Colônia Nova após diversas denuncias de que no local haveria um caminhão e um carro em meio a plantação de milho. Durante diligências um Ford Focus foi abordado, sendo que quatro homens estavam no veículo. Durante busca pessoal e busca no veículo não foi localizado nenhum ilícito, apesar do motorista já ter passagem pelo crime de furto de veneno, porém como o motorista não tinha CNH e o veículo estava com débitos o mesmo foi recolhido ao pátio e o motorista foi liberado após assinatura do termo.

O caminhão foi encontrado horas depois pela equipe de Anahy em meio a uma plantação. O veículos foi furtado na fazenda Penacchi do município de Campo Bonito e estava carregado com 30 canos de PVC de 32mm quando foi levado, foram levados também uma quantidade de defensivos agrícolas. Alguns metros a frente do local onde o caminhão estava, foram encontrados, seis galões de Fox, sete galões de trupper, três galões de Roundup, e 14 galões de cypress, diante do fato produtos foram encaminhados com o veículo para Delegacia da Polícia Civil de Cascavel.

Fonte: Catve