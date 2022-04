Avó estrangula e mata a pauladas suspeito de tentar estuprar sua neta no Paraná.

Outras duas pessoas também participaram da ação que terminou com o suspeito morto

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, confessou a um familiar ter matado um homem, de 35 anos, suspeito de estuprar sua neta, em Apucarana, norte do Paraná. O caso foi registrado na tarde deste domingo (24), na Rua Maracahi.

Conforme o boletim da PM, três pessoas teriam participado do crime: duas mulheres e um homem. Todos permaneceram na casa. A vítima foi encontrada caída atrás de um carro de recicláveis, com um fio elétrico amarrado no pescoço e pernas presas por corda de varal.

A avó disse que os três mataram o homem com pauladas e, depois, estrangulado, porque ele teria tentado estuprar a jovem durante a madrugada. As agressões começaram com um golpe de corrente. Em seguida, duas pessoas o seguraram para que a outra apertasse o pescoço com o fio.

Todos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia. Estiveram no local, além da PM, Polícia Civil, Instituto Médico Legal (IML) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Fonte: Ric Mais