Homem em surto invade Destacamento da Policia Militar de Juranda a procura de armas

A equipe da Polícia Militar de Juranda, registrou uma ocorrência na manhã da última sexta-feira, 22, no mínimo inusitada.

Um elemento aproveitando da queda de energia elétrica na cidade, em razão da forte chuva de granizado e vento, e que, a equipe de policiais realizavam atendimento em Boa Esperança, arrebentou o portão de acesso, e em seguida danificou a porta dos fundos e adentrou no interior do Destacamento, onde saiu a procura de arma.

SURTO. E como não conseguiu o seu objetivo, o elemento fez contato com a equipe de policiais relatando o que teria praticado.

A porta do destacamento ficou danificada

Os policiais que estavam em Boa Esperança, alertou a equipe de Ubiratã e se dirigiram para Juranda.

Como o elemento afirmou que tinha em seu poder uma bomba, e, que iria explodir o local.

O Destacamento e toda a cidade de Juranda, estava sem energia, os policiais sob o comando do sargento Willian e do soldado Eduardo, utilizaram da máxima cautela e com lanternas, adentraram no local, que estava totalmente escuro, que estava totalmente revirado.

No local, os policiais encontraram o elemento no banheiro do Destacamento, que mostrava sintomas de surto.

ARMA PARA SUICIDAR. No momento em que estava sendo mobilizado pelos policiais, o elemento, afirmou que invadiu o Destacamento da PM, a procura de arma, uma vez que pretendia tirar a própria vida.

Após o registro da ocorrência os policiais conduziram o elemento para a Delegacia de Ubiratã.

Toda a situação com envolvimento dos policiais de Juranda e Ubiratã, ocorreu em meio a violenta chuva de granizo que se abateu em Juranda, causando uma verdadeira destruição na cidade.

Fonte: Tribuna da Região