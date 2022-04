Mulher é executada sentada na cadeira da área de sua casa com vários tiros no Paraná

Uma mulher de 43 anos, acabou sendo morta a tiros durante a noite desta segunda-feira (25), em Mandaguaçu. O crime aconteceu na Vila Santa Luzia.

De acordo com a PM, dois homens em uma motocicleta Titan cor preta, teriam chegado e estacionado o veículo, desceram da moto e foram em direção a residência onde estava a vítima, localizada na Rua Sete de Setembro. A princípio os criminosos chegarem já atirando.

Maria Cristina França, estava sentada em uma cadeira na área da casa no momento em que foi surpreendida com os disparos, ela foi alvejada por diversas vezes. Uma adolescente de 13 anos, também estava na casa no momento do crime, ela não foi atingida.

Populares acionaram o socorro. A Polícia Militar foi a primeira equipe a chegar no local, logo em seguida, as equipes Intervencionista do Samu e Siate, compareceram no endereço. Quando chegaram a vítima estava em parada cardiorrespiratória (PCR), de imediato os socorristas iniciaram as compressões com a reanimação cardiopulmonar (RCP), medicações foram aplicadas. Por vários minutos os socorristas tentaram reanimar a vítima, porém, em nenhum momento houve reação e o óbito foi constatado no local por volta das 20h40min.

De acordo com o médico do Samu, Dr. Osório Barros Júnior, que fez uma análise preliminar, foram contados pelo menos 11 perfurações causadas pelos tiros em várias partes do corpo da vítima. Ainda de acordo com a equipe, algumas das perfurações podem ser de entradas e saídas, algo que deverá ser apurado pela Polícia Científica.

O Instituto de Criminalística realizou uma perícia detalhada no local, cápsulas de pistola calibre 9mm foram recolhidas. Após os trabalhos, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico legal.

A vítima contava com pelo menos duas passagens por tráfico de drogas. Ela já teria se envolvido em outras situações que mobilizaram a polícia. Até o momento nenhum suspeito do crime foi identificado. A Polícia Civil investiga o caso.

