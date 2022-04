PM apreende equipamentos eletrônicos, pneus, drogas e cigarros em seis ações distintas durante feriado de Tiradentes

A Polícia Militar do Paraná, por meio dos policiais rodoviários, apreendeu diversos itens ligados a supostos crimes de contrabando e drogas em seis operações distintas durante o feriado de Tiradentes e nesta segunda-feira (25). Elas fizeram parte do reforço operacional nas rodovias do Paraná.

Na primeira situação, na sexta-feira (22), em Iguaraçu, no Noroeste, policiais abordaram um carro SUV e durante a vistoria no porta-malas foram localizadas baterias para smartphones, cigarros eletrônicos, garrafas de licores e ainda sete smartphones. Toda a mercadoria foi apreendida e encaminhada junto com o veículo para a Receita Federal de Maringá.

Em Francisco Beltrão, no Sudoeste, no sábado (23), a equipe policial abordou um ônibus de turismo e, ao realizar a vistoria no compartimento de bagagens, localizou cigarros de diversas marcas. O veículo e seus ocupantes foram encaminhados junto com os cigarros para a Delegacia de Cascavel para os procedimentos judiciários.

No domingo (24), também em Francisco Beltrão os policiais rodoviários localizaram diversos produtos em outro ônibus, como pneus, cigarros, cigarros eletrônicos, além de produtos eletrônicos no compartimento de bagagens. Diante dos fatos, os passageiros foram qualificados e as mercadorias foram encaminhadas para a Receita Federal junto com o ônibus. Essas três apreensões estiveram no bojo da Operação Tiradentes.

Por fim, nesta segunda-feira, em Itaguajé, no Noroeste, durante uma ação da Operação Hórus, um equipe abordou um carro conduzido por um homem de 63 anos e acompanhado de um passageiro de 60 anos. Ao vistoriar o veículo foram localizados 91 smartphones sem nota fiscal. Todos os aparelhos foram encaminhados com o veículo para a Receita Federal de Maringá.

DROGAS – Também houve a apreensão de drogas. A primeira ocorreu em Iporã (Noroeste) na quinta-feira. Um carro foi abordado pela equipe policial e dentro do veículo os policiais localizaram 178,5 quilos de maconha. A condutora do veículo, uma mulher de 50 anos, foi detida e encaminhada para a Delegacia de Umuarama.

Em Peabiru (Noroeste), também na quinta, policiais perseguiram um carro até o momento em que o condutor o abandonou, embrenhando-se no matagal. No veículo abandonado, os policiais encontraram 600 litros de herbicidas e mais de 100 quilos de inseticidas de comercialização proibida no País. Os agrotóxicos e o veículo foram encaminhados para a Receita Federal de Maringá para providências.